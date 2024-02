Swiss Life AM lance son premier fonds d'infrastructures privées à capital variable

(Boursier.com) — En lançant "Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF", Swiss Life Asset Managers offre aux investisseurs privés et institutionnels de certains pays de l'Union européenne et de la Norvège, ainsi qu'aux investisseurs qualifiés en Suisse, l'opportunité d'investir dans les infrastructures privées, une classe d'actifs traditionnellement réservée aux investisseurs institutionnels.

"Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF" (Privado Infrastructure) offre aux investisseurs éligibles1 un accès exclusif à un portefeuille d'investissements dans des infrastructures privées.

Ce fonds s'adresse aux investisseurs privés et institutionnels de certains pays de l'Union européenne et de la Norvège, ainsi qu'aux investisseurs qualifiés en Suisse conformément à l'article 10, alinéas 3 et 3ter de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux en Suisse (LPCC, "investisseurs éligibles").

La stratégie du fond consiste à mettre en place un portefeuille d'infrastructures diversifié dans les pays de l'OCDE, en privilégiant des rendements réguliers dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'énergie et les services publics, les communications, les transports et les infrastructures sociales. Dès la création du fonds, les investisseurs accèdent à un portefeuille exclusif et diversifié de plus de 40 sociétés d'infrastructures privées telles que des parcs éoliens et solaires, des centrales hydroélectriques, des entreprises de recyclage, des centres de données, des réseaux de fibres, des réseaux de chauffage urbain, des wagons de chemin de fer, des hôpitaux privés, et bien d'autres encore.

Les investisseurs éligibles peuvent investir dans Privado Infrastructure via leur banque ou via des intermédiaires financiers. Ils accèdent à un portefeuille diversifié et évolutif qui fournit des services essentiels à la société, en

investissant aux côtés du groupe Swiss Life, la plus grande compagnie d'assurance-vie de Suisse et l'un des principaux prestataires européens de services financiers, de prévoyance et d'assurance-vie.

Privado Infrastructure est un fonds géré activement, sans faire référence à un indice. La période de souscription initiale prendra fin le 30 avril 2024. Par la suite, les investisseurs éligibles pourront procéder à des souscriptions chaque mois et, sous réserve de certaines conditions, à des rachats trimestriels. Du fait de la période d'investissement recommandée d'au moins sept ans, ce fonds est complémentaire aux investissements existants dans d'autres classes d'actifs telles que le monétaire, les obligations, les actions ou encore l'immobilier.

Les infrastructures privées restent une classe d'actifs intéressante

Investir dans les infrastructures permet de diversifier un portefeuille et d'améliorer les rendements corrigés du risque. De plus, les infrastructures offrent un potentiel de croissance ainsi que des dividendes stables. Les projets financés sont des infrastructures essentielles à l'économie et à la société, telles que les réseaux de transport, les hôpitaux, les écoles, les usines de traitement des eaux et d'approvisionnement en eau, les centrales électriques ou les installations de télécommunication modernes.

Ils répondent à des besoins durables, qui ne sont pas voués à disparaître dans un avenir proche, et contribuent à améliorer l'environnement de vie et de travail, stimulant ainsi l'efficacité économique. Par ailleurs, ils participent à la croissance et au développement des collectivités et des entreprises, tout en créant des emplois.

Des besoins de financement à l'échelle mondiale

Les besoins urgents en infrastructures sont largement reconnus à l'échelle mondiale : l'amélioration des infrastructures existantes ou la construction de nouvelles infrastructures seront essentielles à la disponibilité future d'eau potable, de logements et d'espaces commerciaux, de systèmes d'éclairage et d'assainissement, ainsi que d'autres ressources vitales. Ainsi, on estime à 3.900 milliards de dollars par an le besoin total d'investissements dans les infrastructures à travers le monde.

Le développement économique, l'urbanisation et la croissance démographique rendent les besoins en infrastructures nouvelles et modernisées encore plus urgents.

De tels investissements sont nécessaires : les infrastructures sont essentielles non seulement pour répondre aux besoins humains fondamentaux, mais aussi pour soutenir la croissance économique et préserver la qualité de vie. Le défi consiste d'une part à trouver des fonds pour les investissements substantiels nécessaires et d'autre part à les orienter vers les bons projets d'infrastructure. Swiss Life Asset Managers estime qu'il est également clé de fournir les infrastructures requises à un coût abordable, de manière socialement équitable et écologiquement durable, le tout dans un contexte où les enjeux liés au changement climatique ne cessent d'évoluer.

Caractéristiques des fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF)

Un ELTIF (European Long-Term Investment Funds) permet aux investisseurs éligibles d'accéder aux marchés privés ou à des actifs réels, tels que des infrastructures. L'objectif du Règlement relatif aux ELTIF est d'encourager les investissements à long terme dans l'économie

réelle, à savoir les sociétés privées cotées et non cotées, les projets d'infrastructures et les investissements immobiliers.

Les ELTIF peuvent permettre aux investisseurs éligibles en quête de rendement d'accéder à un instrument réglementé spécialement conçu pour les actifs à long terme, illiquides et réels. Ils peuvent représenter une solution sécurisée pour les investisseurs intéressés par les placements dans les marchés privés.

Swiss Life Asset Managers est spécialisée depuis 2011 dans les investissements directs dans les actifs d'infrastructures, et propose à sa clientèle un portefeuille attractif et diversifié. L'équipe d'experts, composée de 65 professionnels, gère 10 milliards d'euros d'actifs et a réalisé 75 investissements directs dans tous les principaux secteurs d'infrastructures : les énergies renouvelables et l'énergie, les communications et les transports, les services publics et les infrastructures sociales. Lors de chaque investissement direct, l'équipe s'efforce de favoriser le changement en siégeant au conseil d'administration et en exerçant une participation active, dans le but de créer de la valeur pour notre clientèle.

REMARQUE : comme tous les investissements, l'investissement dans ce produit peut également comporter des risques. Les investisseurs éligibles intéressés sont priés de consulter le prospectus de Privado Infrastructure pour en savoir plus sur les risques liés à un investissement dans ce fonds.