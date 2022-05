Swiss Life AM France réalise une nouvelle acquisition d'actif de bureau sur le marché immobilier madrilène

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France réalise une nouvelle acquisition d'actif de bureau au sein du marché immobilier madrilène, pour le compte d'un de ses fonds dédié à l'assureur français MAIF. Il s'agit d'un immeuble de 3.535m(2) situé calle de Vizcaya, à proximité immédiate de la grande gare d'Atocha, en bordure du quartier Mendez Alvaro.

L'actif est localisé dans un des quartiers de Madrid les plus dynamiques où sont notamment installés les sièges sociaux d'Amazon et Just Eat. A deux pas du parc du Retiro et à 450 mètres du principal hub de transport de la ville, l'immeuble bénéficiera de la plus grande attractivité de cette zone mixte.

Construit en 1970, l'immeuble vient de faire l'objet d'une restructuration lourde, qui s'est finalisée en février 2022. L'immeuble dispose de 200 m(2) d'espaces extérieurs dont notamment une terrasse au 6ème étage et un toit-terrasse au 7ème étage. Les panneaux solaires installés en toiture permettent par ailleurs de produire une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'immeuble.