Swiss Life AM France intègre la Fondation "Finance for Biodiversity"

(Boursier.com) — En signant l'engagement de la Fondation "Finance for Biodiversity (ou FfB)" et en devenant membre de la Fondation, Swiss Life Asset Managers France réaffirme son engagement en faveur de la biodiversité.

La Fondation FfB est la principale organisation mondiale d'investisseurs qui mène des actions en faveur de la biodiversité. Grâce à différents groupes de travail sur des thèmes tels que la défense des politiques publiques, la définition d'objectifs durables et concrets, l'engagement avec les entreprises et l'évaluation de l'impact de ces dernières, les membres de la Fondation peuvent accélérer de manière significative la protection de la biodiversité.

Plus concrètement, Swiss Life Asset Managers France en tant que signataire et membre de la Fondation intègre, dès ce lundi 22 mai, deux groupes de travail : un premier sur l'évaluation de l'impact des entreprises ; un second sur l'impact positif des acteurs financiers. L'objectif pour Swiss Life Asset Managers France est de contribuer activement à ces ateliers afin de partager et d'acquérir des connaissances en matière de biodiversité tout en continuant de développer son expertise sur le sujet au travers de ses trois fonds à impact, dont l'un est entièrement dédié à la biodiversité : Swiss Life Funds (Lux) Equity Environment & Biodiversité Impact.

Ce fonds sélectionne des entreprises dont les produits et services (prévention et contrôle de la pollution, traitement de l'eau, agriculture durable...) contribuent à préserver les écosystème terrestres et marins ainsi que la biodiversité.

Cette Journée internationale de la biodiversité, créée par les Nations Unies, a pour volonté de sensibiliser un large public à cette thématique mais aussi d'en améliorer sa compréhension. Les sujets et enjeux liés à la biodiversité ne peuvent plus être ignorés. Il est donc du devoir des acteurs comme Swiss Life Asset Managers France, de s'engager et de promouvoir ces thèmes incontournables qui engagent notre avenir à tous.

"La biodiversité est au coeur de nos préoccupations chez Swiss Life Asset Managers France. En tant qu'investisseur, nous nous engageons à mener une stratégie durable afin de laisser un environnement viable aux générations futures. Nous sommes fiers de pouvoir rejoindre la Fondation Finance for Biodiversity afin de contribuer à la transition de notre économie vers une finance plus verte" a déclaré Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France.