Swiss Life AM France et Cedrus & Partners annoncent la labellisation ISR du fonds Immobilier Impact Investing

(Boursier.com) — AFNOR Certification a décerné le label ISR au fonds Immobilier Impact Investing géré par Swiss Life Asset Managers France en partenariat avec Cedrus & Partners. Le fonds concrétise ainsi ses efforts et engagements en faveur de l'investissement immobilier responsable.

Cette labellisation vient reconnaître le sérieux et l'ambition des engagements de l'OPPCI et de sa société de gestion en matière d'investissement socialement responsable (ISR).

Pionnière en la matière, Swiss Life Asset Managers France a pu capitaliser sur son expertise accumulée depuis 2009 pour déployer une méthodologie ESG établie, que le label vient confirmer comme étant fiable et pérenne. Ce label n'est donc pas un aboutissement mais une étape dans la vie du fonds. L'ISR fait en effet partie intégrante de la vie du fonds, avec la mise en place de plans d'amélioration des caractéristiques ESG de ces actifs visant à atteindre les meilleures notes possibles.

"Ce label récompense le travail réalisé par toutes les équipes de Swiss Life Asset Managers France, de la sélection des opportunités d'investissement à la gestion quotidienne des immeubles. Nous mettons en oeuvre les meilleures pratiques ESG pour valoriser la qualité de nos actifs et faire état de nos progrès ESG auprès de nos clients" expique Loïc Lonchampt, gérant du fonds chez Swiss Life Asset Managers France.

"L'obtention de ce label institutionnalise l'approche très innovante de ce véhicule qui permet aux investisseurs de lutter contre le mal logement tout en ciblant un objectif de T.R.I. supérieur à 3%. Plus de 4 millions de personnes sont mal logées en France et nous sommes fiers de nous associer à ce combat avec nos partenaires Samu Social de Paris, Habitat et Humanisme, Swiss Life AM ainsi que tous les investisseurs déjà présents dans le fonds. Pour les investisseurs souhaitant rejoindre l'aventure, le fonds restera ouvert jusqu'à fin 2021" commente Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.

Avec l'obtention du label ISR pour ce fonds, Swiss Life Asset Managers France franchit un nouveau cap dans la poursuite de cette démarche d'immobilier responsable. C'est ainsi 6 fonds immobiliers qui ont été labellisés

depuis décembre 2020 pour un encours de près de 3,2 milliards d'euros.

A propos de l'OPPCI Immobilier Impact Investing

Lancé en 2019, l'OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il a pour objectif de reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l'habitat social, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs.

Sa stratégie s'articule en deux poches immobilières avec un portefeuille visant à allier rendement et solidarité :

-La poche sociale, qui représente 20% des engagements totaux des investisseurs. Cette poche est composée d'actifs résidentiels, construits ou à construire, situés à Paris et première couronne et dans les grandes métropoles françaises. Ils sont sélectionnés, en accord avec nos partenaires et sont mis à leur disposition gracieusement à la livraison.

-La poche à rendement (représentant 80% des engagements totaux des investisseurs) est investie dans des actifs dédiés à l'hébergement géré (résidences séniors, étudiantes...)