Swiss Life AM France et Cedrus & Partners acquièrent un nouvel actif résidentiel à Paris pour le fonds Immobilier Impact Investing

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France annonce avoir signé l'acquisition d'un actif résidentiel situé à Paris dans le 20ème arrondissement, pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing, auprès des promoteurs Sogeprom et Envi. Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris. Il s'agit ainsi de la dernière acquisition pour la poche sociale de ce fonds créé en 2019 en partenariat avec Cedrus & Partners, après celles réalisées à Saint-Jacques-de-la-Lande et à Villeurbanne qui ont été mis à disposition de Habitat et Humanisme.

Cet ensemble immobilier de 15 logements neufs et 3 plateaux bruts est situé dans le quartier résidentiel de la "Campagne à Paris" du 20ème arrondissement. Il bénéficie d'une localisation à proximité immédiate des commerces et services et d'une très bonne accessibilité en transports en commun avec la station "Porte de Bagnolet" de la ligne 3 à 300 mètres à pied.

Conçu par A+A Architectes, le projet propose une architecture de quartier s'insérant délicatement dans le tissu urbain existant. Son style constitue un trait d'union entre les maisons années 30 typiques du quartier et les petits immeubles collectifs.

Le projet combine la réhabilitation d'un immeuble d'habitation existant en R+3, marqueur architectural du quartier "Campagne à Paris", et la création de deux immeubles d'habitation en VEFA. Les biens développent au total près de 1.000 m(2) de surface habitable et de plus de 150m(2) de terrasses et jardins individuels.

Ce bien sera mis à disposition du Samusocial de Paris à l'été 2023 à l'euro symbolique pour une durée de 10 ans. Il permettra de loger 57 personnes en situation de fragilité pour une période temporaire. L'objectif est de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement dans leurs démarches de réinsertion sociale, tout en profitant d'une vraie vie de quartier à Paris.

"Après plusieurs années de travail, nous sommes fiers que notre fonds Immobilier Impact Investing, qui était le 1er fonds immobilier à impact, concrétise ses ambitions en faveur du logement social" a déclaré Loïc Lonchampt, gérant du fonds chez Swiss Life Asset Managers France.

"Nous avons la conviction que 10 ans de mise à disposition gratuite de ces immeubles localisés dans des zones tendues (proche des écoles, transports et commerces) permettra de réinsérer ces populations grâce aux mesures d'accompagnement déployées par les associations partenaires et en particulier le Samu Social de Paris pour cet actif" indique Sébastien Roca, associé chez Cedrus & Partners.

" Être un promoteur responsable et engagé, c'est aussi imaginer des projets immobiliers au service des personnes en situation de fragilité et qui répondent aux attentes de nos investisseurs" explique Ouissam Mokaddem, Directrice Résidentiel IDF, Sogeprom.

"Ce partenariat modèle permettra dans quelques mois une prise en charge et un accompagnement de qualité pour des familles, couples et femmes seules sans logement" annonce Guillaume Chéruy, directeur adjoint, Samusocial de Paris.

A sa livraison prévue en juillet 2023, l'ensemble immobilier respectera la RT 2012 - 20%.

Le fonds Immobilier Impact Investing

Lancé en 2019, l'OPPCI Immobilier Impact Investing est le premier fonds immobilier à impact. Il vise à reloger des personnes en difficulté via nos deux partenaires, acteurs majeurs de l'habitat social, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de rendement pour les investisseurs.

Sa stratégie s'articule en deux poches avec un portefeuille alliant rendement et solidarité :

-La poche sociale, qui représente 20% des engagements totaux des investisseurs. Cette poche est composée d'actifs résidentiels, construits ou à construire, situés à Paris et première couronne et dans les grandes métropoles françaises. Ils sont sélectionnés, en accord avec nos partenaires et sont mis à leur disposition gracieusement à la livraison.

-La poche à rendement (représentant 80% des engagements totaux des investisseurs) est investie dans des actifs dédiés à l'hébergement géré (résidences seniors, étudiantes...).