Swiss Life AM France confie la gestion de trois hôtels parisiens à Minor Hotels

(Boursier.com) — A l'issue d'un processus de sélection ambitieux, Swiss Life Asset Managers France a retenu Minor Hotels pour assurer la gestion de trois actifs à partir du 1er trimestre 2024, dans le cadre d'un fonds dédié existant, permettant au groupe hôtelier de s'implanter à Paris, une destination touristique incontournable.

Situés à des emplacements stratégiques de la capitale française, les actifs en question bénéficieront d'un programme de rénovation à partir de l'automne 2024... Les deux premiers actifs seront exploités sous l'enseigne NH Paris Gare de l'Est et NH Opéra Paris Faubourg. Le troisième actif ouvrira ses portes en tant que NH Paris Champs-Elysées pour rejoindre l'enseigne NH Collection en 2025 suite à sa rénovation.

Johanna Capoani, Directrice du pôle Hôtellerie de Swiss Life Asset Managers France, indique "il nous semblait naturel d'étoffer la palette de notre expertise à travers des contrats de management hôtelier. Minor Hotels est un acteur international de renom et nous croyons beaucoup dans nos synergies".

Dillip Rajakarier, CEO de Minor Hotels et CEO du groupe de la maison mère Minor International, a commenté : "Nos équipes étaient en quête depuis un certain temps d'opportunités intéressantes sur ce marché clé, et nous sommes heureux d'annoncer que Minor Hotels arrivera à Paris aux côtés de Swiss Life Asset Managers France non pas avec un, mais avec trois hôtels. Nous pensons qu'il s'agit d'une formidable opportunité de croissance pour deux de nos marques dans la deuxième ville la plus visitée au monde et qui accueillera les Jeux olympiques en 2024".

Cette opération a été réalisée avec la participation de CBRE HOTELS VALUATION & ADVISORY France et des cabinets CHAMMAS & MARCHETEAU et DLA PIPER FRANCE LLP.