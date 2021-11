Swiss Life AM France compte désormais 11 MdsE d'actifs sous gestion 'labellisés ISR'

(Boursier.com) — Après avoir annoncé au mois d'octobre la certification des fonds SwissLife Dynapierre et Immobilier Impact Investing, Swiss Life Asset Managers France compte au total 14 fonds labellisés ISR représentant 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Swiss Life Asset Managers France continue d'étoffer son offre immobilière ISR, ayant fait récemment labelliser l'OPCI SwissLife Dynapierre, le fonds Immobilier Impact Investing et un fonds institutionnel dédié.

Au 1er octobre 2021, la société comptait ainsi 6 fonds immobiliers détenant le label ISR pour un volume d'encours de près de 3,2 milliards d'euros et représentant plus de 200 immeubles de différentes typologies (logements, bureaux, résidences gérées etc.). Toutes classes d'actifs confondues ? immobilières et mobilières ? la gamme de solutions d'investissement labellisées ISR comporte 14 fonds pour 11 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

"Swiss Life Asset Managers France renforce sa position d'acteur engagé en faveur d'un immobilier durable et responsable, après avoir oeuvré à la création du label ISR immobilier il y a un an" confirme Frédéric Bôl, Président du directoire.

Véritable moteur dans ce domaine, Swiss Life Asset Managers France a également intégré plusieurs instances de place visant à construire un projet de refonte du comité du label ISR, sous l'égide de Michèle Pappalardo, Présidente du comité du label ISR. Le gestionnaire d'actifs prend toute sa part dans la création d'un label plus transparent et exigeant, garant de la confiance des investisseurs et des épargnants.