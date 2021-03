Swiss Life AM France a signé l'acquisition de logements situés à Villeurbanne

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France annonce avoir signé l'acquisition de logements situés à Villeurbanne, pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing. Il s'agit ainsi de la deuxième acquisition de résidences delogements pour la poche sociale de ce fonds à impact créé en 2019 en partenariat avec Cedrus & Partners.

Localisé au coeur du projet résidentiel NOU (Nouvel Opus Urbain) à Villeurbanne, le bien fait partie d'un ensemble immobilier à forte ambition environnementale et sociale, composé de sept immeubles implantés sur un terrain de plus de 6.000 m2. Il est situé en coeur de ville dans un environnement mixte (avec du logement, du bureau, des équipements publics et différents services de proximité) et à proximité du métro (ligne A).

Acquis en VEFA auprès de Nexity Promotion Lyon, il s'agit d'un immeuble de logements de 1.180 m(2) de vingt appartements répartis sur six étages et bénéficiant chacun d'un espace extérieur.

Ces logements seront mis à la disposition d'Habitat et Humanisme dès leurs livraisons pour y loger des personnes en situation de fragilité pour une période temporaire. L'objectif est de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement dans leurs démarches de réinsertion sociale, tout en profitant d'une vraie vie de quartier.

Livré en 2022, l'immeuble fait partie d'un projet résidentiel qui s'inscrit largement dans le développement durable avec de nombreux labels et certifications environnementaux (RT 2012-10%, NF Habitat HQE (QEB)) et donnera une place prépondérante aux espaces verts.