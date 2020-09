Swiss Life AM France a signé l'acquisition de logements situés à Saint-Jacques de la Lande

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Swiss Life AM France annonce avoir signé l'acquisition de logements situés à Saint-Jacques de la Lande, limitrophe de Rennes, pour le compte de l'OPPCI Immobilier Impact Investing.

Swiss Life Asset Managers France réalise ainsi la première acquisition pour la poche sociale de ce fonds créé en 2019 en partenariat avec Cedrus & Partners.

"Cette 1ère acquisition incarne pleinement l'ambition du fonds qui est lutter contre l'exclusion, de favoriser la transition énergétique et d'apporter des solutions innovantes au problème de la crise du logement" indique Loïc Lonchampt, gérant chez Swiss Life Asset Managers France.

Ces logements seront mis à la disposition d'Habitat et Humanisme dès leurs livraisons pour y loger environ 200 personnes en situation de fragilité pour une période temporaire (9 mois à 3 ans). L'objectif est de leur permettre de se stabiliser, vivre dignement et de bénéficier d'un accompagnement dans leurs démarches d'autonomisation et de réinsertion sociale, tout en profitant d'une vraie vie de quartier.

Idéalement situés au coeur de la ZAC de la Courrouze au sud de Rennes, ces 14 logements (T2, T3 et T4), répartis sur 3 étages, offriront des prestations et un environnement de qualité.

Livrés en avril 2022, ces logements s'insèrent dans un projet d'un nouvel écoquartier de 115 hectares.