Swiss Life AM France a obtenu le label ISR pour le fonds immobilier, géré pour le compte de l'Ircantec

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fidèle à son engagement de longue date sur le plan de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) appliqué à la gestion d'actifs immobiliers, Swiss Life Asset Managers France a obtenu le label ISR pour le fonds immobilier, géré pour le compte de l'Ircantec (l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques). Cette labellisation illustre les valeurs, la vision partenariale et de long terme que partagent Swiss Life Asset Managers et l'Ircantec concernant les enjeux d'investissement responsable et de développement durable.

Créé en 2012 cet OPPCI dédié à l'Ircantec dispose d'un portefeuille immobilier composé de 29 actifs immobiliers en détention directe et des prises de participations avec une stratégie d'allocation diversifiée qui associe des actifs de bureau, de logement, des résidences étudiants des établissements de santé et du tourisme social. Les actifs immobiliers sous gestion représentent près de 800 millions d'euros.

Respectueuse du cahier des charges défini par l'Ircantec, la stratégie de gestion repose sur l'intégration de critères extra-financiers au service d'objectifs de performance, tant environnementale et sociétale, qu'en termes de rendement du portefeuille sur un horizon long terme.

"Chez Swiss Life Asset Managers France, ce label qui promeut les démarches d'engagement et d'innovation en matière d'Investissement Socialement Responsable nous est cher. C'est une préoccupation qui a très tôt structuré notre vision de la gestion d'actifs immobiliers. Dans le cadre du fonds dédié à Ircantec, nous cherchons à améliorer continuellement l'intégration des facteurs ESG au sein du portefeuille. Nos échanges et notre collaboration avec l'Ircantec a notamment permis d'imaginer des solutions environnementales appliquées à l'immobilier bien avant l'entrée en vigueur du Décret Tertiaire" affirme Frédéric Bôl, Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers France. "Nous partageons la vision de l'Ircantec fondée sur l'investissement à très long terme, répondant aux enjeux des générations futures" ajoute-t-il.

Jean-Pierre Costes, Président du Conseil d'Administration de l'Ircantec, déclare : "En tant qu'investisseur institutionnel précurseur en matière d'ISR, nous nous devons d'être exigeants pour la préservation de notre écosystème. Nous sommes fiers de nos actifs immobiliers qui ont valeur d'exemple à l'image de notre nouveau siège social.

A travers la dimension sociétale des actifs ce fonds reflète notre mission et notre engagement auprès de nos affiliés, les agents publics, qui sont les principaux bénéficiaires de notre parc immobilier. Nous sommes convaincus que l'Investissement Socialement Responsable est un choix gagnant pour l'avenir".

Le fonds dédié à l'Ircantec est le troisième fonds immobilier géré par Swiss Life Asset Managers France à être labellisé ISR. Les trois fonds immobiliers qui ont obtenu le label ISR représentent 1,6 MdEUR d'encours. D'autres solutions d'investissement le seront dans les prochains mois.