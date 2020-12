Swiss Life AM France a conclu l'acquisition d'un nouvel actif immobilier de bureaux dans le 10ème arrondissement de Paris

Swiss Life AM France a conclu l'acquisition d'un nouvel actif immobilier de bureaux dans le 10ème arrondissement de Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France annonce avoir conclu l'acquisition d'un nouvel actif immobilier de bureaux dans le 10ème arrondissement de Paris, auprès de la Financière Saint James. Localisé proche des Grands Boulevards et du Sentier, l'actif évolue dans l'un des quartiers les plus dynamiques de Paris. L'arrivée successive de nouveaux utilisateurs de l'Économie Digitale a permis de renforcer l'attractivité du Centre Est de Paris, particulièrement auprès des start-ups et des sociétés de la nouvelle économie.

Actuellement en cours de restructuration, cet hôtel particulier indépendant en R+4 de plus de 1.600m(2) conçu par le Cabinet Renaissance est situé au 52, rue des Petites Ecuries, à proximité de 6 lignes de métro et de RER. Il s'agit d'un immeuble historique qui sera totalement modernisé et repensé pour les nouveaux modes de travail avec des espaces de travail baignés de lumière, et plus de 200 m(2) d'espaces extérieurs (patio et terrasses). Il offrira également deux commerces en rez-de-chaussée...