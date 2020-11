Swiss Life AM France a conclu l'acquisition d'un nouvel actif immobilier de bureaux à Boulogne Billancourt

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France annonce avoir conclu l'acquisition d'un nouvel actif immobilier de bureaux, le "Ace", à Boulogne Billancourt, auprès de RedTree Capital. Le bien, construit dans les années 80, est situé au 7, place René Clair, au coeur du secteur tertiaire du Point du Jour à Boulogne-Billancourt.

Actuellement en cours de restructuration, cet immeuble en R+7 de près de 5.000 m(2) comportera des bureaux, de nombreux services ainsi que 340 m(2) de terrasses dont un rooftop.

Les travaux visent à améliorer les performances énergétiques du bâtiment et à transformer radicalement les façades pour créer des balcons et terrasses permettant à tous les occupants de bénéficier d'espaces extérieurs. L'immeuble sera certifié BREEAM Very Good.