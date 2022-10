Swiss Life AM France a annoncé la signature d'un bail avec la société Morning rue de Trévise à Paris

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France a annoncé la signature d'un bail avec la société Morning portant sur l'intégralité de l'ensemble immobilier du 32 rue de Trévise à Paris 9e, détenu par un fonds dédié au groupe MAIF.

Composé de 3 corps de bâtiment, dont un hôtel particulier classé à l'inventaire des monuments historiques en coeur d'ilot, le 32 rue de Trévise a été acquis dans le cadre d'une VEFA en septembre 2021 pour le compte d'un fonds dédié au groupe MAIF. Les 4 300 m(2) de cet ensemble exceptionnel viendront accueillir la société Morning, spécialiste des espaces de travail.

Cette transaction a été conclue près d'un an avant la livraison de l'ensemble immobilier, prévue au deuxième trimestre 2023.

Niché dans un quartier de Paris en pleine ébullition, le 32 rue de Trévise comprendra un rare écrin de verdure de 800 m(2). Il sera certifié HQE Performant, BREEAM Very Good, BiodiverCity et WiredScore.

Cette signature auprès d'un acteur innovant et engagé est totalement en phase avec les convictions ESG fortes de Swiss Life Asset Managers France, appliquées à tous ses projets de restructuration. Elles consistent pour cette opération à refondre un actif en un ensemble immobilier vertueux sur les aspects environnementaux et de confort pour les usagers notamment...