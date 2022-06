Swiss Life AM fait l'acquisition de la clinique du Château de Vernhes

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers annonce avoir acquis, auprès de la famille Sanguignol, la clinique du Château de Vernhes située à Bondigoux, au centre d'un triangle Montauban, Toulouse et Albi.

La clinique de soins de suite et de réadaptation est un établissement de premier plan en France, spécialisé dans le traitement de l'obésité et plus particulièrement des pathologies complexes. Elle est composée d'un château du 17ème siècle et deux bâtiments construits en 1974 et 2000. Elle comprend 148 lits de soins de suite et de réadaptation, (soit 120 chambres) et 10 lits d'hospitalisation de jour