Swiss Life AM et Vauban Infrastructure Partners poursuivent leurs investissements dans le marché du transport ferroviaire

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers et Vauban Infrastructure Partners poursuivent leurs investissements dans le marché du transport ferroviaire, durable et respectueux de l'environnement, avec l'acquisition de Wascosa, l'un des principaux propriétaires et gestionnaires indépendants de wagons de marchandises en Europe.

Un consortium, composé des fonds d'investissement gérés par Swiss Life Asset Managers et Vauban Infrastructure Partners, a acquis Wascosa Holding AG, auprès de Philipp Müller et de sa famille, y compris les entités opérationnelles du groupe.

Swiss Life Asset Managers et Vauban Infrastructure Partners poursuivent ainsi leurs investissements dans un marché du transport ferroviaire, très attractif et résilient, qui bénéficie de tendances structurelles favorables grâce à l'augmentation de la part modale du transport ferroviaire par rapport au transport routier.

Cette opération fait suite à l'acquisition réalisée conjointement par Swiss Life Asset Managers et Vauban Infrastructure Partners, en novembre et décembre 2021 dans le cadre d'une offre publique d'achat, de 88% du capital d'Aves One AG, une société allemande propriétaire de wagons de marchandises