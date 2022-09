Swiss Life AM et Norges Bank IM investissent à Berlin et à Paris à travers un véhicule d'investissement commun

(Boursier.com) — Swiss Life AM et Norges Bank IM investissent à Berlin et à Paris à travers un véhicule d'investissement commun. Le véhicule d'investissement ciblera des actifs "core" à Berlin et Paris, principalement tertiaires.

A ce jour, deux transactions immobilières ont déjà été réalisées par le véhicule : "VoltAir" à Berlin pour 457 millions d'euros et l'immeuble situé au 86 boulevard Haussmann à Paris pour 217 millions d'euros. Le closing des transactions est attendu respectivement en février 2023 et décembre 2022.

La stratégie du véhicule d'investissement est similaire à celle de Swiss Life Asset Managers sur ses marchés clés en Allemagne et en France, où elle dispose d'une longue expérience dans la gestion d'actifs immobiliers avec un profil multi-expert. Ces transactions soulignent la capacité de Swiss Life Asset Managers à acquérir des biens immobiliers de grande qualité grâce à des équipes locales et expertes. Berlin et Paris sont des villes dynamiques, tournées vers l'avenir et ont des ambitions exemplaires en matière de développement durable et de rénovation.

Ces deux villes offrent des opportunités d'investissement solides et novatrices.

"Nous sommes heureux de nous associer à un investisseur institutionnel qui possède l'expérience et la solidité financière nécessaire pour investir à long terme. Nous déployons avec succès notre stratégie de gestion de portefeuille pour compte de tiers en lançant ce véhicule d'investissement avec une entreprise qui partage nos convictions. Forts d'un savoir-faire et d'une expérience de plus de 165 ans dans la gestion des risques, nous élaborons des solutions d'investissement innovantes. C'est ainsi que nous accompagnons nos clients pour qu'ils atteignent leurs objectifs d'investissement à long terme", analyse Stefan Mächler, Group CIO de Swiss Life Asset Managers.