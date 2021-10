Swile lève 200 millions de dollars avec Softbank et devient une licorne

(Boursier.com) — Lancée en 2018 par Loïc Soubeyrand, Swile annonce aujourd'hui sa quatrième levée de fonds (série D) en 4 ans pour un montant de 200 millions de dollars (175 millions d'euros). Cette opération a été menée par Softbank, le plus grand fonds mondial de la Tech (Uber, WeWork, Revolut, Slack etc.). A cette occasion, Michel Combes, président de Softbank International Group et ancien président d'Alcatel-Lucent et SFR-Numericable, fait son entrée au conseil d'administration de Swile.

"Les fonds historiques de Swile (Eurazeo, Index et Bpifrance Large Venture) ainsi que Headline, nouvel entrant, ont également participé au tour de table. Swile devient ainsi licorne et se distingue non seulement par son ancrage territorial, mais également par sa précocité en étant la 2ème société la plus jeune à atteindre ce statut" commente l'établissement.