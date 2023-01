Swile et le Groupe BPCE donnent naissance à un nouveau leader des avantages salariés et de la worktech

(Boursier.com) — Swile , licorne du secteur de la worktech et le Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France, annoncent le closing de l'alliance entre Swile et Bimpli après avoir obtenu l'aval des autorités réglementaires. Swile conclut ainsi l'acquisition de Bimpli et le Groupe BPCE devient le premier actionnaire de Swile. Annoncée le 12 juillet 2022, cette opération scelle l'avènement d'un nouveau leader français des avantages salariés et permet à Swile de franchir une nouvelle étape de son développement et de confirmer son ambition de devenir un acteur mondial de la worktech.

Swile détient désormais 100% de Bimpli et le Groupe BPCE devient le premier actionnaire de Swile avec une participation à hauteur de 22% au capital.

Ce nouvel acteur peut dès à présent s'appuyer, en matière d'innovation, sur la Super-app de Swile et sur le savoir-faire historique de Bimpli qui repose sur une offre complète et intégrée d'avantages salariés. Le rapprochement effectif des deux entreprises permet une très grande complémentarité en couvrant tous les profils de clients : TPE/PME, grands comptes et secteur public.

Au global, le nouvel ensemble compte près de 5 millions de salariés utilisateurs répartis dans 75.000 entreprises clientes dont Carrefour, JCDecaux, Spotify, Fnac-Darty, Etam, Monoprix dans le secteur privé mais aussi de nombreuses collectivités locales ainsi que des références ministérielles pour le secteur public.

Il génère un revenu annuel récurrent de 140 ME en 2022, ce qui lui permet d'atteindre le statut de centaure. Swile vise la profitabilité en 2023 sur le marché français et dès 2024 au niveau du groupe (en France et au Brésil).

Cette alliance permet en effet à Swile d'être particulièrement bien placé pour saisir les opportunités de développement à l'international et de consolider sa présence au Brésil, premier marché des avantages salariaux et de l'engagement collaborateur.

Pour Loïc Soubeyrand, fondateur et CEO de Swile : "Nous pensons qu'il est possible de créer un monde du travail qui met l'épanouissement des salariés et la bienveillance au centre des modèles des entreprises. Nous voulons faire de la performance sociale le moteur de la performance économique, en apportant des solutions à tous les points de frictions existants aussi bien pour les salariés que pour les décideurs (pouvoir d'achat, lien social, considération, bien être, simplicité), et en nourrissant les leviers de l'engagement (sécurité, développement, appartenance, considération et sens)."

Pour Yves Tyrode, directeur général Digital & Payments du Groupe BPCE : "Cette alliance stratégique entre un grand groupe bancaire et une licorne, inédite, vise à accélérer notre développement sur de nouveaux territoires d'innovation. En tant que premier actionnaire de Swile, le Groupe BPCE continuera d'accompagner la croissance des activités d'avantages salariés issues de Bimpli. Les activités de la worktech constituent en effet un relais de croissance important pour le groupe, pour accompagner nos clients Entreprises dans leurs enjeux de recrutement et de fidélisation des talents."