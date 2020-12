Swift rend possibles les paiements transfrontaliers instantanés, 24h sur 24 et 7 jours sur 7

Swift rend possibles les paiements transfrontaliers instantanés, 24h sur 24 et 7 jours sur 7









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Swift annonce aujourd'hui le lancement effectif de gpi Instant, un nouveau service permettant aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des paiements transfrontaliers en quelques secondes 24 heures sur 24 par l'intermédiaire de leurs institutions financières, une première mondiale.

Lloyds Banking Group est le premier à proposer ce service et le Royaume-Uni et le premier marché sur lequel il est opérationnel.

Les transferts de fonds depuis n'importe où dans le monde à destination du Royaume-Uni, acheminés par l'intermédiaire de Lloyds, peuvent être crédités en quelques secondes, tout en garantissant la transparence sur les commissions et les taux de change, un haut niveau de sécurité et le respect scrupuleux de la réglementation.

Le service gpi Instant fonctionne en connectant la structure transfrontalière à haute vitesse SWIFT gpi, à l'infrastructure nationale en temps réel, le service britannique Faster Payments dans ce cas précis.

Il permet aux banques de se servir des infrastructures existantes pour garantir des services de meilleure qualité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, plus rapides et avec une transparence sur les commissions et, plus important encore, de prévoir le moment exact où le compte d'un bénéficiaire final sera crédité.

Et cela ne fait que commencer... L'adoption devrait se poursuivre dans le monde entier, à mesure que la demande pour les paiements transfrontaliers instantanés se généralise. gpi Instant constitue un élément central de la nouvelle stratégie de SWIFT visant à accélérer les paiements instantanés et sans frictions d'un compte à un autre partout dans le monde.