SWIFT : Objectif largement dépassé pour le closing final du 1er fonds d'impact européen dédié aux gaz renouvelables









(Boursier.com) — SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'investissement responsable en actifs non cotés, annonce le closing final de son fonds d'impact SWEN Impact Fund for Transition (SWIFT), premier fonds d'infrastructures européen dédié? aux gaz renouvelables. Avec 175 ME, le fonds a largement excédé son montant cible de 120 ME.

SWEN Impact Fund for Transition (SWIFT) est le premier fonds d'impact de SWEN Capital Partners, marquant le cap défendu par l'entreprise au travers du développement de ses gestions de conviction. Il investit en direct dans la méthanisation, l'hydrogène renouvelable, ainsi que les infrastructures d'avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports maritimes et terrestres.

Géré par une équipe de 6 experts de l'industrie gazière et du financement d'infrastructures, ce fonds pionnier à l'échelle européenne a pour ambition d'accélérer l'investissement dans la filière des gaz renouvelables.

Alors que le gaz représente un quart de la consommation énergétique en France, décarboner la filière est une condition indispensable pour réussir la transition énergétique, à l'heure où seulement 1% du gaz consommé en France est d'origine renouvelable.

5 investissements directs en France et en Belgique

Les premiers investissements de SWIFT ont été réalisés dans des unités de méthanisations. Développées en co-investissement avec les agriculteurs, ces unités répondent à la nécessité de produire des énergies renouvelables dans les territoires tout en contribuant à l'économie et l'emploi local. Elles permettent de valoriser les déchets agricoles pour les transformer en gaz renouvelables et en engrais (le digestat) utilisable par les agriculteurs. Ces projets qui favorisent l'économie circulaire, notamment en valorisant les déchets sous exploités, permettent également d'apporter un complément de revenu non négligeable aux agriculteurs. Une fois le gaz produit, celui-ci est injecté au réseau de gaz naturel, ce qui le met à la portée de tous les consommateurs.

Le fonds a déjà réalisé 5 investissements directs en France et en Belgique, principalement des unités de méthanisation mais également de distribution de gaz. Par ailleurs, 15 partenariats exclusifs ont été signés en France, Italie, Belgique et Royaume-Uni.

En développant ce fonds, véritable reflet de ses valeurs, SWEN CP a également souhaité proposer à ses investisseurs la possibilité d'en mesurer l'impact, et de lier sa rémunération à sa performance extra-financière. Une partie de la rémunération de SWEN CP est ainsi liée à l'atteinte d'objectifs sur les quatre grands indicateurs suivants :

-Réduction d'émission des gaz à effet de serre

-Création d'emplois

-Réduction dans l'utilisation d'engrais chimique par les agriculteurs

-Volume de déchet traités.