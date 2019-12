Swift : du nouveau !

(Boursier.com) — SWIFT annonce l'ouverture de KYC ("Know Your Customer" ou "Connaissez Votre Client") Registry aux grandes entreprises connectées à son réseau, leur permettant ainsi de gérer et de partager leurs données KYC avec leurs partenaires bancaires à travers le monde.

La mise en service pour les entreprises fait suite à une période de tests concluants menés avec 18 entreprises éminentes, notamment BMW, Spotify et Unilever, qui ont été accompagnées par 16 banques internationales, représentant 7.000 interactions entreprises-banques à travers le réseau SWIFT...