(Boursier.com) — SWIFT annonce le succès de la version pilote de SWIFT Securities View, un service qui augmente considérablement la transparence du traitement post-marché et aide à anticiper les défauts de règlement dont le coût est élevé. Ce nouveau service, qui pourra être déployé à grande échelle en 2023, répond à l'un des plus grands défis du secteur des titres...

En raison du manque de visibilité sur les transactions titres, il est impossible de suivre toutes les étapes de son cycle de vie traitées par de multiples intermédiaires, ce qui augmente le risque que le titre ne se soit pas au bon endroit au moment de l'achèvement du cycle. Cela peut se traduire par des défauts de règlement qui augmentent les coûts opérationnels de quelque 3 milliards de dollars par an pour le secteur, ainsi que par des sanctions réglementaires comme celles introduites par le règlement sur les dépositaires centraux de titres (CSDR) en Europe en début d'année.

SWIFT Securities View permet aux intervenants de marché de suivre plus facilement toutes les étapes du processus de règlement et d'identifier les transactions susceptibles de ne pas aboutir, notamment en détectant rapidement toute divergence entre les instructions d'achat et de vente, afin qu'ils puissent prendre des mesures préventives. Pour cela, il s'appuie sur un Identifiant unique de transaction respectant une norme ISO qui associe les messages liés à une même transaction titres, assurant ainsi un suivi automatisé des deux instructions (achat et vente) par tous les acteurs de marché concernés, à l'image du suivi d'un colis par un service de livraison postale.

Dans le cadre de sa stratégie visant à permettre des transactions instantanées, sans friction et interopérables dans le monde entier, SWIFT encourage l'adoption universelle du UTI afin de parvenir à une utilisation standardisée des données tout au long du cycle de vie post-marché Cette fonctionnalité permettra d'accroître la transparence des transactions titres, de réduire les risques et les coûts notamment en lien avec les pénalités et de promouvoir de nouveaux services innovants. Le projet pilote a été mené avec certains acteurs sur le marché, parmi lesquels ABN Amro Clearing Bank, Blackrock, BNP Paribas, BNY Mellon, Citi (Securities Services and Global Markets), Credit Suisse, Euroclear, Euronext, HSBC, J.P.Morgan; Northern Trust, Optiver, Pershing et SEB.