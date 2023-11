SWEN Impact Fund for Transition 2 : Objectif largement dépassé pour le closing final

(Boursier.com) — SWEN Capital Partners [SWEN CP], acteur de référence de l'investissement responsable en non cote?, franchit une étape majeure dans le déploiement de sa stratégie d'impact dédiée aux gaz renouvelables. Le deuxième millésime du fonds d'infrastructures européen SWIFT 2 a en effet doublé son objectif avec une collecte de 580 ME, un montant plus de trois fois supérieur au closing final de SWIFT 1.

SWIFT 2 a déjà réalisé une vingtaine d'investissements et devrait être intégralement déployé à la fin de l'année 2023. Il investit en direct dans la méthanisation et le biométhane, l'hydrogène, ainsi que dans la production de chaleur renouvelable. Plus diversifié géographiquement que SWIFT 1, SWIFT 2 détient des participations dans 10 pays européens (France, Espagne, Pays-Bas, Italie, Portugal, Royaume-Uni...) et, à plus petite échelle, en Amérique du Nord. Les tickets d'investissement sont, eux, compris entre 5 et 50 millions d'euros.

Au même titre que son prédécesseur, SWIFT 2 consacre 60% de ses investissements au biométhane, une énergie en plein essor. Ainsi, alors que la France comptait 50 unités de méthanisation l'année du lancement de SWIFT 1 en 2019, on en dénombre actuellement 700.

Depuis 2019, SWEN CP a contribué au développement de plus de 200 unités de production de méthanisation.

Une réglementation propice aux investissements dans les énergies renouvelables

SWIFT 1 et 2 sont donc l'un et l'autre particulièrement positionnés sur le biométhane, mais la part de l'hydrogène vert a significativement augmenté dans ce deuxième millésime (30% versus 10% pour SWIFT 1).

Cette progression s'explique par le fait que le marché commence à arriver à maturité en Europe, encouragé par un cadre réglementaire favorable, avec notamment l'initiative "ReFuelEU" qui vise à accroître l'utilisation de carburants durables dans les secteurs aérien et maritime à horizon 2030, et la Directive Européenne liée aux Energies Renouvelables (Renewable Energy Directive, "RED III").

Dans ce contexte, plusieurs projets en infrastructures du portefeuille de SWIFT 2 devraient être déployés en 2024, en particulier, un premier site de production d'hydrogène au Portugal.

Une équipe renforcée

Pour accompagner la hausse exponentielle de l'activité de SWIFT 2, l'équipe a doublé sa taille depuis le premier millésime et compte désormais 12 experts de l'industrie gazière et du financement d'infrastructures auxquels s'ajoutent 9 spécialistes ESG/Impact, impliqués dans chaque décision d'investissement.

D'autres recrutements sont encore prévus dans le courant de l'année prochaine. 80% des transactions de SWIFT 2 ont été réalisées en direct avec SWEN CP, sans intermédiaire, ce qui témoigne de la qualité du sourcing des sociétés et des relations solides nouées avec les porteurs de projets et les industriels.

"Le développement des gaz renouvelables est une nécessité pour répondre aux enjeux du changement climatique, en particulier dans les secteurs difficilement électrifiables comme l'agriculture et les transports lourds. Avec son fonds d'impact SWIFT 2, SWEN CP prouve qu'il existe des solutions concrètes pour décarboner ces secteurs en vue d'atteindre l'objectif européen d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990", a déclaré Olivier Aubert, Directeur de gestion et responsable de SWIFT 2.