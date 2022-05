SWEN Capital Partners récompense 3 sociétés de gestion aux ESG Best Practices Honours dans le cadre de ChangeNow

(Boursier.com) — En partenariat avec ChangeNow, SWEN Capital Partners a organisé le 19 mai la 9ème édition des ESG Best Practices Honours. L'événement réunit chaque année plus de 400 professionnels du non coté pour partager les meilleures pratiques en matière d'investissement responsable.

À cette occasion, trois sociétés de gestion ont été récompensées pour leur initiatives ESG : Meridiam (prix Infrastructures), Quadriga Capital (prix Private equity) et Harrison Street (Prix Spécial du jury).

La 10ème campagne annuelle de collecte de données ESG

Le jury, composé de plus d'une dizaine d'experts internationaux, s'est appuyé sur les résultats de la collecte de données ESG, réalisée annuellement par SWEN Capital Partners depuis 10 ans. Cette collecte est devenue une campagne de référence en France et en Europe pour les sociétés de gestion présentes sur le segment du Private Equity, de la dette privée et des infrastructures.

Comme chaque année, les questionnaires évoluent pour intégrer les indicateurs de la réglementation européenne (SFDR, article 29 de la loi énergie-climat...). Pour cette édition, SWEN Capital Partners a adopté les référentiels développés sous l'égide de France Invest, aussi utilisés par d'autres LPs français de la place. L'objectif est de réaliser un reporting plus transparent et de mieux anticiper et répondre aux exigences règlementaires françaises et européennes.

218 sociétés de gestion ont été interrogées cette année, avec un taux de participation de 90% pour les GPs avec lesquels SWEN collabore, en hausse par rapport aux années précédentes.

Les trois lauréats

3 sociétés de gestion ont été récompensées par le jury pour la qualité de leurs initiatives ESG après avoir franchi les étapes de pré-sélection (40 sociétés de gestion) et de nomination (14 sociétés) :

Société à mission française indépendante spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets d'infrastructures publiques, Meridiam a remporté le prix Infrastructure. Le jury a apprécié sa démarche de mesure de la contribution aux objectifs de développement durables (ODD) développée en interne, grâce à la mise en place d'un outil dédié (Simpl.) Sa méthodologie de reporting, prospective et innovante, a également été saluée. Enfin, la société a été récompensée pour le lancement de nouveaux fonds thématiques particulièrement pertinents et innovants sur le marché comme The Urban Resilience Fund.

Basé en Allemagne, Quadriga Capital a remporté le prix Private Equity. C'est la robustesse de sa démarche ESG, renforcée année après année, qui a suscité l'adhésion du jury. Le groupe est devenu par ailleurs signataire des Operating Principles for Impact Management de La Société financière internationale (IFC), ce qui témoigne de sa volonté d'intégrer l'impact dans ses stratégies d'investissement.

Le prix du jury a été remis à Harrison Street, société de gestion américaine reconnue pour la mise en place d'objectifs de certification pour l'ensemble de ses investissements immobiliers. La certification vise à récompenser les bâtiments, notamment les résidences pour personnes âgées, qui intègrent dans leur conception des critères de bien-être, d'accessibilité, de confort et de sécurité. Harrison Street a joué un rôle clé dans l'élaboration de ce référentiel dédié aux résidences seniors dont la certification Fitwel est délivrée par le "Center for Active Design".