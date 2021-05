Swen Capital Partners publie sa doctrine d'impact

(Boursier.com) — SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'investissement responsable dans les actifs non cotés en Europe publie aujourd'hui sa doctrine d'impact. Placé sous le signe de son engagement pour le développement de la finance durable, ce document permet d'expliquer l'approche de SWEN Capital Partners dans la création de méthodologies de mesures d'impact transparentes, ouvertes et spécifiques à chaque fonds d'impact.

Investisseur dans les fonds a? impact non cotés depuis 2014 et créateur du premier fonds à impact dédié aux infrastructures de gaz renouvelable en Europe avec le lancement de SWEN Impact Fund for Transition (SWIFT) en 2019, SWEN Capital Partners poursuit son engagement pour la finance responsable avec la publication de sa doctrine d'impact, disponible sur son site internet www.swen-cp.fr.

L'entreprise travaille également et actuellement au lancement de sa prochaine stratégie d'investissement d'impact dont le premier closing est attendu pour l'été 2021.

La formalisation de cette doctrine d'impact vise à rendre transparente la démarche mise en place par SWEN CP de manière à identifier les standards de marché auxquels SWEN CP se réfère, alors même que la notion d'impact est de plus en plus mise en avant par les différents acteurs du secteur mais reste en cours de définition et de structuration. Ce document établit un cadre global qui est décliné sur chaque fonds d'impact selon les spécificités de sa stratégie. Ces méthodologies développées par SWEN CP ont vocation a? être diffusées et partagées de manière transparente avec les acteurs de la place qui pourront ainsi les utiliser pour leur propre compte.

SWEN CP a retenu la définition du "Global Impact Investing Network" (GIIN) pour qualifier ses fonds d'impact et s'inscrit en cohérence avec les principes du "guide" sur l'investissement à impact publié par le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) et France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) le 18 mars dernier : "Les fonds d'impact sont des véhicules dont la stratégie est de réaliser des investissements avec l'intention de générer un impact environnemental et/ou social positif et mesurable, en même temps qu'une performance financière".

Ces fonds doivent ainsi comprendre 3 caractéristiques fondamentales :

-L'intentionnalité : l'investisseur à impact doit exprimer son intention de générer de l'impact social et/ou environnemental par le biais de son investissement et avoir pour objectif explicite de contribuer à un enjeu du développement durable ;

-L'additionnalité ou la contribution : elle correspond à la valeur ajoutée de l'investisseur, à sa contribution particulière et directe à l'impact par rapport a? ce qui se serait produit de toute façon ;

-La mesure : l'impact doit être évalué régulièrement par une méthodologie rigoureuse et des indicateurs spécifiques, et les résultats de cette mesure doivent être communiqués de manière transparente. Une méthodologie de mesure de l'impact a été définie, un reporting régulier de la performance d'impact est réalisé, il existe un mécanisme d'alignement d'intérêt total ou partiel sur l'impact généré.