Swen Capital Partners engagé en faveur de la biodiversité

(Boursier.com) — A l'occasion de la COP15, Swen Capital Partners affirme son engagement contre l'érosion de la biodiversité. A travers ses stratégies d'investissements directs, Swen CP contribue à réduire les pressions sur les écosystèmes et à leur régénération.

La stratégie SWEN Blue Ocean contribue à la régénération des écosystèmes marins

L'océan est un sanctuaire de la biodiversité : il constitue plus de 90% de l'espace habitable sur la planète, abrite 250.000 espèces connues et probablement plus de 70% des espèces encore à découvrir. Par ailleurs, il a déjà absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur produit par les activités humaines et plus de 50% de l'oxygène que nous respirons provient de l'océan.

Lancé en septembre 2021 en partenariat scientifique avec l'Ifremer, un institut océanographique de premier plan à l'empreinte mondiale, la stratégie SWEN Blue Ocean vise notamment à financer de jeunes entreprises innovantes dans les domaines des données océaniques, de la production durable des produits de la mer, des alternatives au plastique à usage unique, des énergies marines renouvelables ou encore de la décarbonisation du transport maritime.

Parmi les participations financées, figurent NatureMetrics, société basée au Royaume-Uni qui déploie l'ADN environnemental (eDNA), une technique d'amplification de l'ADN dans des échantillons d'eau, de sédiments, les sols et autres médiums, permettant de détecter des centaines d'espèces, de façon fiable, simple et à un coût compétitif.

La stratégie Infrastructures énergies renouvelables (SWIFT) contribue à réduire le changement climatique, l'une des pressions sur la biodiversité

Lancée en 2019, la stratégie SWIFT vise à financer des infrastructures de gaz renouvelable en Europe : méthanisation, hydrogène renouvelable, infrastructures d'avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports terrestres, ou encore infrastructures vertes comme les réseaux de chaleur renouvelable et le stockage d'énergie.

SWIFT contribue à réduire le changement climatique, l'une des pressions sur la biodiversité. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre nettes évitées des entreprises investies par SWIFT sont de 145.653 tonnes d'équivalent CO2 (au 31/12/2021).

Les engagements de SWIFT, notamment sur l'utilisation de cultures dédiées, permettent également de réduire la pression sur les écosystèmes liés au changement d'utilisation des sols. Par exemple, SWIFT a investi dans la société SFP group, le principal développeur indépendant d'installations de biométhane à grande échelle aux Pays-Bas. Il vise à produire du BioLNG en construisant et en exploitant des installations de biogaz avec l'ambition d'en développer 8 à 10 d'ici 2030, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, Pologne, Espagne et Italie.

Des processus communs et scientifiques d'analyse des investissements

Swen CP a mis en place des analyses pré-investissement et des outils de mesure afin d'orienter ses choix.

-Une analyse ESG systématique pour chaque investissement afin d'évaluer, notamment, les impacts sur la biodiversité, lorsqu'ils sont pertinents pour l'activité d'une entreprise, grâce à des items dédiés.

-Une analyse à travers l'indicateur NEC qui mesure le degré d'alignement avec la transition écologique d'un produit, un service, un projet, une infrastructure, un modèle économique, donc d'une entreprise et d'un produit financier (émetteurs, fonds, indices).

Une volonté d'approfondir son engagement au service de la biodiversité

Afin de contribuer plus largement aux réflexions sur la prise en compte de la biodiversité par la finance, Swen participe aux groupes de travail de place dont Finance for Tomorrow ; France Invest.

Par ailleurs, à l'occasion de la COP15, Swen rejoint les signataires "Finance for Biodiversity Pledge" et devient membre de la "Finance for Biodiversity Foundation". Swen participera ainsi activement, dès janvier 2023, aux groupes de travail : "Mesure" ; "Fixation d'objectifs" ; "Impact Positif" et "Influence".

Enfin, Swen CP publiera en 2023 sa Politique biodiversité détaillant ses actions et engagements 2023-2025.