Swen Capital Partners cible les investisseurs européens pour le 4ème millésime de son fonds multi-stratégie dédié aux infrastructures de demain









(Boursier.com) — Swen Capital Partners, acteur de référence de l'investissement responsable en actifs non cotés, a réalisé le closing intermédiaire de son fonds dédié aux infrastructures, Swen Infra Multi-Select 4 (SIMS 4). Le fonds atteint une taille de 255 ME avec le soutien d'investisseurs français et européens et poursuit l'ambition d'accompagner la transition vers une économie bas carbone en Europe. "La confiance affirmée d'investisseurs français et internationaux démontre le statut incontournable de la stratégie infrastructure mise en place depuis plus de dix ans par Swen Capital Partners, que ce soit au travers de fonds ouverts ou dédiés" commente l'établissement.

Fort d'un "track record" solide sur les précédents millésimes, ce nouveau fonds franchit une étape supplémentaire dans la prise en compte des critères ESG. SWEN Capital Partners accentue par ailleurs la part investie en direct et vise ainsi pour ce nouveau programme une répartition équilibrée entre investissements en fonds (primaires et secondaires) et investissements directs.

SIMS 4 propose un programme d'investissement majoritairement européen, dans des secteurs diversifiés tels que les télécommunications, le transport durable, la santé et l'éducation ou les infrastructures énergétiques compatibles avec la nécessaire transition climatique. Avec déjà 7 investissements réalisés, dont quatre en direct, SIMS 4 a pu profiter du pipeline qualifié de SWEN Capital Partners.

Un engagement toujours plus fort en matière d'ESG

Cette nouvelle génération de fonds reflète également la volonté de SWEN Capital Partners de renforcer l'intégration des problématiques ESG et climatiques au coeur des décisions d'investissement. Innovation majeure, SWEN Infra Multi-Select 4 intégrera 4 "marqueurs ESG" spécifiques dont la déclinaison est le fruit d'un important travail de recherche interne : respect de l'environnement, connexion aux biens et services essentiels aux territoires, diversité et juste partage de la valeur.

En lien avec l'ambition Climat de SWEN, SIMS 4 intègre dès l'origine la méthodologie "Net Environnemental Contribution" (NEC) [i], en démarrant par ses investissements directs. Véritable empreinte environnementale des investissements fondée sur une approche multicritères, la NEC mesure le degré d'alignement d'une activité (entreprise ou projet) avec la transition écologique et climatique. Scientifique et basée sur des unités physiques, elle intègre non seulement l'enjeu climatique mais aussi la biodiversité, l'eau, les déchets/ressources et la qualité de l'air. Elle adopte une approche en cycle de vie en considérant tous les impacts le long des chaînes de valeur.

Le résultat est un score unique sur une échelle universelle de -100% à +100%, applicable à tous les métiers et à toutes les classes d'actifs, permettant son agrégation dans les portefeuilles et les indices. SWEN CP travaille à toujours compléter son set de métriques environnementales et climat (part verte au sens de la taxonomie, température de portefeuille...) pour toujours mieux adresser les enjeux environnementaux au sein de ses investissements, sans jamais oublier les défis sociaux.

Un track record éprouvé au service d'investisseurs européens

Les investisseurs pourront bénéficier de l'expertise d'une équipe historique, avec plus de dix ans d'expérience dans le financement d'infrastructures. Sur les trois millésimes précédents, l'équipe a investi près de 900 ME ; cette stratégie éprouvée a offert aux investisseurs un TRI net moyen de plus de 10% [ii]. SWEN Capital Partners mettra également à profit sa capacité à créer des programmes d'investissement sur mesures à destination d'investisseurs et met en évidence le savoir-faire de l'équipe à délivrer des rendements réguliers en cohérence avec le niveau de risque qu'offre cette classe d'actifs.

"Nous sommes honorés de la confiance renouvelée de nos investisseurs ainsi que de l'arrivée de nouveaux investisseurs, notamment internationaux. Cette nouvelle génération de fonds permet de répondre aux importants besoins de financement des infrastructures en Europe et de participer à la transition bas carbone d'actifs essentiels en Europe et dans le monde" a déclaré Jérôme Delmas, Directeur Général de SWEN Capital Partners.

"En 10 ans, SWEN Capital Partners a su créer un track record unique en matière d'investissement dans les infrastructures. L'intégration toujours plus poussée des critères ESG résonnent particulièrement auprès d'investisseurs institutionnels désireux d'allier rendement et prise en compte des problématiques actuelles telles que la préservation du climat et de la biodiversité" a commenté Jean Philippe Richaud, Directeur Général Adjoint et CIO de l'activité Multi-stratégies.

"Le lancement de SIMS 4 représente une nouvelle étape avec la prise en compte de nos 4 marqueurs ESG : respect de l'environnement, connexion aux biens et services essentiels aux territoires, diversité et juste partage de la valeur, véritables points cardinaux guidant nos investissements et qui répondent à l'exigence toujours plus forte des investisseurs en matière d'Investissement Responsable" a conclu Thibault RICHON, Directeur de l'activité Multi-stratégies Infrastructure.