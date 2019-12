Swen Capital Partners annonce son deuxième closing de son fonds dédié aux gaz renouvelables

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'investissement responsable en actifs non cotés, en Europe, annonce le deuxième closing de son fonds SWEN Impact Fund for Transition.

Le closing atteint 123 ME pour ce fonds d'investissement direct dédié aux gaz renouvelables qui a séduit 6 nouveaux investisseurs.

"Ce développement s'inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de SWEN Capital Partners et montre l'intérêt croissant pour des gestions responsables qui combinent objectifs de rentabilité et d'impact en faveur de la transition énergétique et de l'emploi dans les territoires" se réjouit Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de SWEN Capital Partners.

Olivier Aubert, gestionnaire du fonds, a déclaré "être honoré de la confiance que nous portent nos investisseurs. L'équipe d'investissement est constituée de François Pasquier, Emmanuel Simon et Alena Fargère. Après la signature de trois premières opérations dans le secteur du biométhane et des carburants propres pour le secteur des transports routiers, nous souhaitions renforcer nos capacités de financement dans ce marché en forte croissance".