SWEN Capital Partners annonce le closing final de son fonds Territoires Innovants 3

(Boursier.com) — SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'Investissement Responsable en non coté, annonce le closing final du troisième millésime de sa gamme de fonds Territoires Innovants dédié à l'accompagnement des PME / ETI françaises en croissance. Avec 150 ME de capacité d'investissement, ce véhicule s'inscrit dans la continuité des précédents millésimes, et mettra l'accent sur le financement dans les territoires, l'innovation et les gestions innovantes (impact investing, fonds sectoriels et dédiés à la transition énergétique).

"La confiance renouvelée des investisseurs français dont les souscripteurs historiques (La Macif, Crédit Mutuel Arkéa et Bpifrance) témoigne du statut incontournable de la stratégie d'investissement responsable mise en place depuis dix ans par SWEN Capital Partners, que ce soit au travers de fonds ouverts ou dédiés" commente l'établissement.

Dans la continuité des millésimes précédents, Territoires Innovants 3 (TI 3) propose un programme d'investissement dans des PME/ETI françaises, de tout secteur, en mettant l'accent sur l'environnement, la diversité, la connexion aux biens et services dans les territoires et le partage de la valeur. Engagée pour une finance responsable, SWEN CP s'applique à une sélection drastique des gérants les mieux notés en ESG, selon une méthodologie propriétaire.

Sur le volet investissements directs, qui peut représenter jusqu'à 25% du programme, l'équipe de gestion s'appuie sur une analyse des enjeux de durabilité et mesure notamment la "Net Environnemental Contribution" (NEC) de chaque opportunité d'investissement par rapport aux enjeux environnementaux (climat, biodiversité...). Ce fonds est classifié article 8 selon le règlement SFDR.

Les investisseurs s'appuient sur l'expertise d'une équipe expérimentée d'une dizaine de professionnels ainsi que sur une équipe ESG/impact de 8 personnes dont 3 personnes qui sont spécialisées pour la multi stratégie. Présente depuis 15 ans sur le marché français, et ayant investi près de 270 ME sur les deux précédents millésimes, SWEN CP a noué des relations solides avec plus de 70 sociétés de gestion, et bénéficie d'une capacité démontrée à générer un flux régulier d'opportunités d'investissement en primaire, en secondaire et en direct.

Avec 26 investissements déjà réalisés, exposés à plus de 50% en régions, le fonds est déjà significativement engagé, et démontre la pertinence de son positionnement stratégique pour ses partenaires sociétés, fonds et investisseurs...