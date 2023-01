Swen Capital Partners annonce investir dans Arcadia eFuels

(Boursier.com) — SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'Investissement Responsable en non coté, annonce investir dans Arcadia eFuels au travers de son fonds SWEN Infrastructure Fund for Transition 2 (SWIFT 2), son fonds à impact dédié aux gaz renouvelables. Cet investissement servira à développer des installations test de production de E-carburant avec pour objectif de produire jusque 100 millions de litres en 2027.

Créée en 2021, Arcadia eFuels s'est donné pour mission de décarboner les secteurs faisant face à d'important enjeux de transition tels le transport lourd ou l'aviation.

Le changement climatique est devenu le sujet numéro un dans le secteur de l'aviation, les compagnies aériennes subissant une pression publique et politique croissante au niveau mondial pour réduire les émissions de carbone. Alors que l'industrie aérienne s'est officiellement engagée à atteindre une émission nette de carbone nulle d'ici 2050, et que la législation européenne en vigueur impose l'utilisation de carburants durables, et plus particulièrement d'eKerosene, d'ici 2030, Arcadia eFuels et SWIFT 2 répondent à cette demande en unissant leurs forces pour développer des carburants moins carbonés.

Les E-carburants sont produits en utilisant de l'électricité renouvelable pour fabriquer de l'hydrogène vert, puis en combinant l'hydrogène avec du dioxyde de carbone provenant de la capture directe de l'air et/ou d'autres sources de carbone biogénique pour produire du gaz de synthèse. Le gaz de synthèse est ensuite transformé en E-Carburant par la méthode de Fischer-Tropsch et raffiné pour produire du eKérosène, du eDiesel et du eNaphta.

L'investissement réalisé par SWEN Capital Partners va financer le développement de sites de production d'E-Carburants qui fourniront à l'industrie aéronautique le carburant à faible émission de carbone (eKerosene) dont elle a tant besoin.

Le premier projet d'Arcadia, situé à Vordinborg, au Danemark, devrait commencer à fonctionner à partir 2026, et être suivi de deux autres usines par an en 2026/2027. La production de chaque usine a été estimée à 100 millions de litres par an ou 75.000 tonnes métriques d'E-Carburants.