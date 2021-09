Swan clôture une nouvelle levée de fonds de 16 ME en série A

(Boursier.com) — Swan , la fintech française permettant aux entreprises d'intégrer des services bancaires dans leur offre, clôture une nouvelle levée de fonds de 16 millions d'euros en série A. Le tour de table est mené par Accel qui rejoint les investisseurs existants Creandum et Bpifrance Digital Venture. Ce capital permettra à Swan d'accélérer son expansion européenne avec l'ouverture prévue d'un bureau en Allemagne début 2022, d'améliorer les fonctionnalités de sa plateforme en déployant une offre en libre-service et de renforcer ses équipes commerciales, marketing et financières.

Swan accompagne les entreprises SaaS, les marketplaces et les fintechs dans le déploiement rapide de services et produits bancaires au sein de leur produit. En proposant une solution adaptée par API adaptée aux développeurs, Swan aide les entreprises à intégrer des fonctionnalités bancaires en marque blanche, comme les comptes, les cartes bancaires et les IBAN.