Suravenir : rendements 2019 des fonds en euros

(Boursier.com) — Suravenir, filiale d'assurance-vie et de prévoyance du groupe Arkéa affiche des rendements compétitifs sur ses fonds en euros, tout en dotant de manière significative sa provision pour participation aux bénéfices.

En 2019, dans la continuité des années précédentes, dans un contexte de taux obligataires historiquement et durablement très bas, voire négatifs comme ce fut le cas en fin d'été, Suravenir a poursuivi sa stratégie d'investissement prudente : elle a continué à adapter sa stratégie d'investissement aux conditions de marché en maintenant une répartition stable entre les actifs obligataires et les actifs de diversification. Concernant l'actif général, les investissements en titres de crédit ont été privilégiés aux titres souverains afin d'atténuer l'impact de la baisse des taux sur le rendement global du portefeuille. La stratégie de diversification obligataire sur des titres de dette privée, finançant notamment les PME et ETI françaises et européennes s'est accentuée dans ce contexte.

"Dans la perspective d'un environnement de taux durablement très bas, nous avons choisi, cette année encore, de doter de manière significative notre provision pour participation aux bénéfices. Cette mise en réserve est un gage de rendement futur sûr et pérenne pour l'ensemble de nos assurés. Dans le contexte de taux que nous connaissons aujourd'hui, les performances servies sur nos fonds en euros sont en baisse par rapport à l'année précédente, mais nous continuons à proposer des rendements compétitifs sur chacun de nos différents marchés" indique Bernard Le Bras, Président du Directoire.

Assurance-vie :

Contrats commercialisés par les réseaux du Groupe Arkéa et ARKEA Banque Privée :

- NaviG'Options : 1,20% (Mandat d'arbitrage) 0,80% (Gestion libre) - Patrimoine Options : 1,30% - Excelcius Vie : 1,45%

Contrats commercialisés par les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) :

- Patrimoine Vie Plus : 1,75% (Mandat d'arbitrage- Gamme Conviction) 1,40 % (Gestion libre)

Contrats commercialisés sur internet

- Fonds en euros Suravenir Opportunités : 2,40% - Fonds en euros Suravenir Rendement : 1,60%

Ces fonds sont notamment disponibles sur les contrats d'assurance-vie et/ou de capitalisation commercialisés par Altaprofits (Digital Vie), assurancevie.com (Puissance Avenir), CPS (Mon Projet Retraite Vie), Cyrus Conseil (moncapital Vie), Epargnissimo (Croissance Avenir), Fortuneo (Fortuneo Vie), Grisbee (Grisbee Vie), Hedios Patrimoine (Hedios Life), LINXEA (LINXEA Avenir), mes-placements.fr (Mes Placements Retraite), MeilleurPlacement (M Retraite Vie), Oney Bank (Assurance-Vie Oney), Patrimea (Ethic Vie), Prefon (Préfon-Vie Responsable), WeSave (WeSave Patrimoine - disponible : uniquement Suravenir Rendement), Yomoni (Yomoni Vie).

Contrat SéréniPierre commercialisé par le Groupe Primonial :

- Fonds en euros Sécurité Pierre Euro : 2,80% - Fonds en euros Sécurité Flex Euro : 1,65% - Fonds en euros de l'actif général : 1,40%

Plan d'Epargne Retraite Populaire :

- PERP : 2%

Ce contrat est commercialisé par les réseaux bancaires du groupe Arkéa, Vie Plus, assurancevie.com, CPS, Epargnissimo, Finorion, Hedios Patrimoine, LINXEA, mes-placements.fr, MeilleurPlacement, Patrimea et UNEP.

Plan d'Epargne Retraite Individuel :

- PERtinence Retraite : 2% - Projection Retraite : 2%

Le contrat PERtinence Retraite est commercialisé par Vie Plus et ARKEA Banque Privée et le contrat Projection Retraite par les réseaux bancaires du groupe Arkéa (Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel du Sud-Ouest).