Suravenir intègre dans sa gamme de fonds non cotés le FCPR Suravenir 1 by Altalife

(Boursier.com) — Suravenir , filiale d'assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, intègre dans sa gamme de fonds non cotés, la gamme Tremplin, le FCPR Suravenir 1 by Altalife géré par la société de gestion Amboise Partners. Suravenir 1 by Altalife, destiné aux investisseurs particuliers, permettra aux clients d'accéder à un portefeuille diversifié de Private Equity de qualité institutionnelle.

Le FCPR Suravenir 1 by Altalife est investi à hauteur de 50 à 80% dans des fonds mondiaux de Private Equity 1er quartile (40% Europe, 40% États-Unis et 20% Asie-Reste du monde). Le solde restant est alloué à des co-investissements directs réalisés dans des entreprises sélectionnées aux côtés des fonds.

Ces investissements soutiennent des sociétés matures et performantes dans les domaines de la technologie/télécom (50%), la santé (20%) et le digital (30%).

Pour intégrer la gamme Tremplin, le FCPR Suravenir 1 by Altalife doit répondre aux exigences de la politique de référencement des unités de compte de Suravenir. Ainsi, il est classifié Article 8 selon la réglementation européenne SFDR.

"Rendre accessible ce fonds à une clientèle privée, sans seuil d'accès, contribue à démocratiser le capital-investissement jusqu'à présent réservé aux clients institutionnels ou très fortunés et à donner du sens aux investissements" commente l'établissement.