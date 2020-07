Suravenir Assurances consacre plus de 3,5 ME pour accompagner ses assurés les plus fragilisés par la crise

(Boursier.com) — Suravenir Assurances, la compagnie d'assurances de biens et de personnes du groupe Arkéa, a fait le choix de soutenir concrètement ses assurés les plus touchés par la crise du coronavirus en redistribuant une partie des cotisations perçues. Ce sont au total plus de 3,5 ME qui seront reversés en 2020 aux clients de ses réseaux de distribution impactés par la crise Covid-19.

"Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans la politique de responsabilité sociétale de la compagnie d'assurances, basée sur des valeurs fortes de solidarité et d'entraide" explique le groupe.