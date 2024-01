Suravenir annonce de nouveau une hausse des taux de rendement 2023 de ses fonds en euros

(Boursier.com) — L 'année 2023 a été marquée par une inflation persistante et des taux d'intérêt élevés puis une baisse significative sur le dernier trimestre. Dans ce contexte, Suravenir, filiale d'assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, affiche, cette année encore, des rendements en hausse pour ses fonds en euros ouverts à la commercialisation.

Les taux d'intérêt sont restés à un niveau élevé en 2023, avant de connaître une baisse significative à partir d'octobre. La phase de hausse a favorisé les investissements obligataires de long terme et a donc profité aux fonds en euros. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, Suravenir se réjouit de servir des taux de rendement à la hausse sur ses fonds en euros.

Suravenir a relevé les taux de rendement des fonds en euros disponibles au sein des contrats grand public distribués par les fédérations du Crédit Mutuel Arkéa et des contrats patrimoniaux de +0,50% par rapport à 2022. Les contrats grand public affichent ainsi un taux net de revalorisation de 2,20% sans condition (2,50% en mandat d'arbitrage) et les contrats patrimoniaux affichent quant à eux un taux net de 2,50% et jusqu'à 3,20% si la condition en unités de compte est remplie. Sur internet, le taux net de Suravenir Opportunités 2 atteint également 2,50%.

Soucieuse d'aider ses assurés à maintenir leur pouvoir d'achat et dans le but de favoriser la collecte sur ses fonds en euros, Suravenir a proposé différentes opérations commerciales de bonification au cours de l'année 2023. Les clients ayant profité du cumul des offres sur encours et sur versements ont pu bénéficier d'un taux servi en 2023 pouvant aller jusqu'à 4,20% net.