SURA IM et Edmond de Rothschild AM ont signé un accord commercial

(Boursier.com) — SURA Investment Management et Edmond de Rothschild Asset Management ont signé un accord commercial qui permet à SURA Investment Management de mettre à disposition une large gamme de services et de produits d'investissement d'Edmond de Rothschild Asset Management dans plusieurs pays d'Amérique latine.

Ce partenariat crée une nouvelle opportunité de mettre l'ensemble des capacités d'investissement des deux sociétés à la disposition des investisseurs de la région. SURA Investment Management possède une vaste expérience dans la prestation de services aux particuliers fortunés et aux investisseurs institutionnels dans les économies les plus en vue de la région, ainsi qu'une connaissance technique des différentes classes d'actifs.

"Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Edmond de Rothschild Asset Management - une société d'investissement innovante et visionnaire - et sommes intimement convaincus qu'il sera bénéfique aux deux entreprises. La force de sa marque, son expérience solide et son impact positif sur l'économie seront de véritables atouts pour soutenir le développement de notre activité et nous donneront un avantage sur la concurrence", a assuré Pablo Sprenger, CEO de SURA Investment Management.

Christophe Caspar, CEO d'Edmond de Rothschild Asset Management, a déclaré : "Le partenariat avec SURA Investment Management - une marque de premier plan et l'un des principaux acteurs de l'intermédiation et des services d'investissement en Amérique latine - est une étape clé dans nos plans d'expansion sur plusieurs marchés prometteurs."

Sébastien Senegas, responsable de l'Europe du Sud et de l'Amérique latine chez Edmond de Rothschild Asset Management, a ajouté : "Nous sommes ravis de nouer un nouveau partenariat avec un acteur aussi reconnu. Il renforce notre présence dans la région et élargit considérablement la disponibilité de notre gamme de produits et de services d'investissement."