Sur le contrat d'assurance-vie Linxea Vie, Generali offre une majoration de 1% du rendement du fonds en euros Netissima pendant 2 ans

(Boursier.com) — Jusqu 'au 31 juillet 2023 au sein du contrat d'assurance-vie Linxea vie, en investissant au minimum 50% d'un versement en unités de compte qui présentent un risque en capital, il est désormais possible d'améliorer de +1% le taux de participation aux bénéfices du fonds en euros Netissima au titre de 2023 et 2024. "Cette offre est une excellente occasion pour les clients de Linxea de majorer le rendement de leur fonds en euros et donc la performance globale de leur contrat d'assurance-vie en profitant du rendement très attractif du fonds en euros Netissima car elle se cumule au taux servi incluant le mécanisme de bonification déjà en place" commente l'établissement.