Sunny AM et SPPI Finance fusionnent

(Boursier.com) — Sunny AM et SPPI Finance fusionnent ! La nouvelle société issue de ce mariage portera le nom de Sunny AM, consolidant à la fois la réputation et la notoriété de Sunny AM dans l'industrie de la gestion d'actifs et le savoir-faire de SPPI Finance dans les domaines de la gestion obligataire et de la gestion privée.

Cette association va renforcer l'ADN obligataire historique de Sunny AM à un moment où cette classe d'actif retrouve toute sa place dans les allocations.

Cette évolution majeure va aussi apporter de nouvelles ressources dédiées à l'investissement durable ainsi qu'une expertise forte en gestion diversifiée tout en préservant notre indépendance totale.

Aujourd'hui, Sunny compte 19 collaborateurs et plus de 1 milliard d'encours gérés ou conseillés, sous la direction de Christophe Tapia en tant que Directeur Général, et Eric Grolier en tant que Directeur de la Gestion.