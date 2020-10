Succès de la troisième édition du FORUM LPB Valeurs Régionales 2020

Crédit photo © Barnes

(Boursier.com) — La troisième édition du FORUM LPB Valeurs Régionales s'est déroulée avec succès à l'Hôtel de Région dans un contexte sanitaire inédit... "L'expertise, la vigilance et la réactivité des équipes organisatrices de Lyon Pôle Bourse ont contribué à la réussite de ce RDV désormais incontournable de la finance et des entreprises cotées implantées dans nos régions", comme en témoigne Madame Martine Collonge, Déléguée Générale de Lyon Pôle Bourse.

52 présidents, directeurs généraux ou financiers de 34 sociétés cotées ont rencontré sur place ou en visioconférence 110 investisseurs internationaux. 520 rendez-vous ont été organisés en "one to one" et "one to few" dont 38% en visioconférence "démontrant la volonté forte des investisseurs de conserver le lien avec les entrepreneurs régionaux".

Le Président de Lyon Pôle Bourse, Guillaume Robin, a déclaré : "Nous sommes très fiers de la réussite de cette 3ème édition qui nous tenait à coeur de maintenir. D'ailleurs, le nombre croissant d'investisseurs et la forte mobilisation des émetteurs confirme l'importance de ce RDV. Les dirigeants, tout comme les investisseurs, étaient ravis de pouvoir échanger et se retrouver après cette période particulière. Je remercie et félicite toutes les équipes qui ont permis la tenue de cet évènement."

Victor Higgons, Gérant, Indépendance et Expansion AM témoigne : "L'évènement était vraiment réussi malgré un contexte délicat. Nous avons particulièrement apprécié la très grande qualité de la sélection d'entreprises présentes. Nous avons pu, en présentiel ou en visioconférence pour une partie de l'équipe, découvrir ou approfondir la connaissance des sociétés cotées de la région. Nous repartons avec de belles opportunités d'investissement de long terme !"

Nicolas Cuynat, PDG du Groupe Mare Nostrum a déclaré : "Je suis ravi d'avoir participé à cette journée qui fut l'occasion de rencontrer des investisseurs intéressés par le Groupe, ses valeurs, et ses perspectives. Lors de cette première participation au Forum Lyon Pôle Bourse, j'ai pu échanger avec d'autres entrepreneurs de la région et pu constater avec plaisir de l'effervescence et du dynamisme de la place lyonnaise."

Le FORUM a bénéficié du soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des partenaires Actus, Aelyon Advisors, CM-CIC Market Solutions, Euronext, Grant Thornton, Middlenext, ODDO BHF, la Société Française des Analystes Financiers, Valquant Recherche et Zonebourse.

Prochaine édition mercredi 29 septembre 2021 !