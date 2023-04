Succès de l'augmentation de capital de Meridiam en vue d'accélérer ses projets de croissance

(Boursier.com) — Le groupe Meridiam annonce le succès de l'augmentation de capital réservée de 20% souscrite par Samsung Life Insurance bouclée le 20 Avril 2023. Le produit de cette augmentation de capital sera consacré à l'accélération des développements de nouveaux projets de la société et au financement de sa prochaine phase de croissance. Elle permettra ainsi à Meridiam d'accroitre ses capacités d'investissements dans des projets durables et à fort impact stratégique, économique, social et environnemental.

Cette augmentation de capital, confirme les fortes ambitions de développement de Meridiam dans l'ensemble de ses trois métiers (mobilité durable, solutions innovantes bas carbone et services publics essentiels) et chacune de ses trois géographies (Europe, Amérique et Afrique). Le fondateur Thierry Déau et les associés de Meridiam conserve le contrôle et 80% du capital de la société.