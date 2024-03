Sublime Energie lève 11,5 ME pour déployer la liquéfaction de biogaz à la ferme

(Boursier.com) — Le fonds Révolution Environnementale et Solidaire abondé par le dividende sociétal de Crédit Mutuel Alliance Fédérale accompagne SUBLIME Energie pour attirer de nouveaux talents, installer un démonstrateur capable de produire du carburant bas carbone dès 2025 et développer le premier réseau de collecte de biogaz.

Créée en 2019, SUBLIME Energie est une société à mission Deeptech dont la raison d'être est de contribuer à la transition énergétique par la production de gaz renouvelables en remplacement de leurs équivalents fossiles, tout en augmentant la résilience des territoires.

Aujourd'hui, plus de 90% de la biomasse est détenue par les agriculteurs, mais le développement de la filière méthanisation, malgré ses impacts environnementaux positifs, est entravé par l'inadéquation entre les lieux de production potentiels de biogaz et ses lieux de consommation.

Unique au monde

Grâce à sa technologie unique au monde de liquéfaction du biogaz issu des méthaniseurs, SUBLIME Energie propose une solution adaptée aux fermes françaises et européennes, ayant un potentiel limité de production de biogaz. En permettant la mise en place de tournées locales de collecte de biogaz auprès d'exploitations agricoles trop petites ou trop éloignées des réseaux gaziers, elle offre la possibilité de mutualiser les coûts d'épuration, rendant ainsi rentables ces unités à impact positif.

Cette technologie, issue des travaux de recherche du Centre Efficacité énergétique des Systèmes (CES) de Mines Paris - PSL, rend ainsi accessible un nouveau marché estimé de près de 26 TWh de biométhane, ainsi que l'utilisation et la capture de plusieurs millions de tonnes de CO2 par an en France. Le biométhane produit sera utilisé pour décarboner la mobilité lourde, et pourra être utilisé directement à la ferme avec le développement de tracteurs bioGNL, ou par les poids-lourds assurant la logistique.