Stocard : du nouveau

Stocard : du nouveau









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Stocard , leader des porte-monnaies mobiles en Europe, annonce le lancement de sa fonctionnalité de paiement mobile Stocard Pay dans quatre nouveaux pays européens: la France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays Bas.

La société FinTech avait déjà lancé cette fonctionnalité au Royaume Uni en juin 2020. Stocard Pay complète l'expérience d'achat de bout en bout qu'offre l'application mobile Stocard.

Plus de 50 millions de consommateurs utilisent déjà l'application lors de leurs achats quotidiens pour gérer leurs cartes de fidélité et recevoir des coupons et des offres de leurs marques favorites directement dans Stocard avec près de 1,7 milliard de transactions en points de vente par an. La société prévoit de lancer d'autres services financiers "on the go" au cours des prochains mois...