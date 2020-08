Stéphane Marchand nommé Délégué général de l'Institut du Capitaliste Responsable

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Stéphane Marchand rejoindra le 1er septembre l'institut du Capitalisme Responsable en qualité de Délégué Général.

Dans ce contexte post-crise parfaitement inédit, Stéphane Marchand se consacrera - en priorité - au déploiement de l'Institut à l'échelle européenne en se mettant au service de la vocation de l'ICR, à savoir contribuer à l'édification d'un nouveau modèle de capitalisme qui prenne en considération - aux mêmes plans - les enjeux financiers, sociaux et environnementaux.

"Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Stéphane au sein de l'ICR car notre modèle de capitalisme a besoin - plus que jamais dans cette période d'incertitude absolue - d'accélérer sa régénérescence en recherchant du sens et de la cohérence, d'une part; en réconciliant les programmes d'actions sur l'ultra court terme et les visions de moyen/long termes, d'autre part. Nous nous connaissons, avec Stéphane, depuis de nombreuses années et je suis certaine - qu'ensemble - nous irons plus vite et plus loin", a déclaré Caroline de La Marnierre, Fondatrice de l'Institut du Capitalisme Responsable.