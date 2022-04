Starquest annonce le premier closing de son nouveau fonds institutionnel dédié à la protection de l'environnement

(Boursier.com) — Le pionnier français du Capital Investissement à Impact Starquest annonce le premier closing à 60 ME de son fonds Starquest Protect, avec un objectif final de 130 ME. Ce fonds sera déployé sur la thèse de protection contre les pollutions environnementales et numériques qui fait le succès depuis plus de 10 ans de la société de gestion dédiée aux investissements dans les entreprises innovantes à fort impact environnemental.

Le fonds Starquest Protect investira des tickets de 3 à 10 millions d'euros dans les séries B de 12 à 15 sociétés, à un point d'inflexion décisif d'accélération de leur croissance. Ces entreprises seront toutes exclusivement impliquées dans la protection contre le réchauffement climatique, la protection contre l'épuisement des ressources, mais aussi contre les risques liés aux externalités négatives du progrès technologique, en particulier les menaces contre les actifs numériques. Cette thèse s'inscrit dans une parfaite continuité avec les engagements de Starquest, fondé en 2008 par Arnaud Delattre et Emmanuel Gaudé.

Les investisseurs institutionnels ayant participé à ce premier closing ont voulu apporter leur soutien à un fonds résolument tourné vers des actifs à très haut niveau d'Impact, Starquest Protect étant l'un des rares fonds article 9 SFDR de la place, totalement engagé dans la protection écologique avec le plus souvent des modèles industriels au service de la souveraineté technologique de la France.

Les investisseurs du fonds Starquest Protect comptent des références de renom telles que la Banque des Territoires, Matmut, mais aussi des entités des groupes Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE et plusieurs family offices.

La création de ce nouveau fonds intervient seulement quelques mois après le succès du fonds secondaire Starquest Puissance 5 qui a rapidement atteint 50 ME, avec le soutien du Fonds Européen d'Investissement (FEI), de SWEN Capital Partners et d'ODDO BHF pour alimenter les séries B et C de 5 pépites du portefeuille Impact de Starquest.

Ces deux fonds ont permis à Starquest une levée institutionnelle de 110 ME en moins d'un an.