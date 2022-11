STANDING OVATION reçoit une aide de 1,83 ME

(Boursier.com) — STANDING OVATION, un acteur de la transition alimentaire, annonce un financement de 1,84 ME de bpifrance, dans le cadre du plan de relance PIA4 et de l'appel à projet "Besoins alimentaires de demain", pour son projet FERMENT2FROM.

L'objet du projet FERMENT2FROM est de développer un nouveau savoir-faire dans l'utilisation des caséines fermentaires dans les applications fromagères. Ce travail sera financé à hauteur de 1,83MEUR par bpifrance, dont 1,10 ME en avance remboursable et 0,73 en subvention. Il permettra à la société de diversifier son offre commerciale et de se diriger vers des gammes de produits à encore plus haute valeur ajoutée.

"Chez STANDING OVATION, nous contribuons à accélérer la dynamique de la transition alimentaires vers davantage de résilience et de durabilité. Nous sommes ravis de la confiance accordée par bpifrance dont le soutien est une véritable reconnaissance de notre savoir-faire et de notre potentiel d'innovation dans le secteur de la transition alimentaire", a déclaré Frédéric Pâques, Président de la société.