Standard & Poor's améliore la notation d'AG2R La Mondiale qui devient "A perspective stable"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a amélioré la notation de SGAM AG2R LA MONDIALE et de ses principales entités - La Mondiale, AG2R Prévoyance, Prima et ARIAL CNP ASSURANCES - devenue "A", assortie d'une "perspective stable".

S&P met en évidence la stabilité et la solidité des fondamentaux du Groupe, la maîtrise de la collecte nette en euros et la baisse continue des taux garantis dans un environnement de taux bas. Elle souligne également la perspective de la transformation attendue d'une majorité des contrats Madelin en nouveau Plan d'épargne retraite individuelle (Péri), d'ici à fin 2021, afin de bénéficier de la possibilité de sortie en capital.

L'agence de notation considère ainsi que la sensibilité d'AG2R LA MONDIALE au niveau des taux d'intérêt a été considérablement réduite. Elle prévoit un maintien de son capital au niveau "AA" selon le modèle d'estimation de S&P.

Elle estime également que le Groupe a été en capacité d'amortir les chocs de marché liés à la Covid-19, notamment grâce à la mise en place d'une couverture actions, à l'émission d'obligations RT1 réalisée en octobre 2019 dans d'excellentes conditions et à une proportion d'unités de comptes dans son chiffre d'affaires largement supérieure à celle du marché.

Enfin, S&P tient compte des positions de premier plan d'AG2R LA MONDIALE, du volume et de l'étendue de la distribution de ses produits ainsi que de la stabilité de sa performance opérationnelle.

"Au moment où les conseils d'administration d'AG2R LA MONDIALE se réunissent pour arrêter les comptes 2020 de leurs institutions, cette amélioration de notre notation par Standard & Poor's est une reconnaissance de sa performance opérationnelle, de sa solidité financière et de son pilotage. Dans le contexte exceptionnel de la pandémie et de taux toujours bas, elle témoigne également de la résilience dont le Groupe fait preuve et reflète l'engagement constant de l'ensemble de nos collaborateurs. Le regard extérieur porté par les investisseurs et les analystes est un formidable encouragement pour tous, gage de confiance pour nos assurés", conclut André Renaudin, Directeur général.