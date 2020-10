Standard Chartered publie sa première étude d'impact sur la finance durable

(Boursier.com) — Standard Chartered a publié le 28 septembre son premier rapport annuel sur l'impact de la finance durable. Ce rapport étudie l'impact de l'obligation verte de 500 millions d'euros de juillet 2019, et dévoile les 3,9 milliards de dollars d'actifs durables de la banque, alignés sur les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU, de son portefeuille de financements durables.

Il s'agit notamment de prêts aux énergies renouvelables, à la santé, à l'éducation, à la microfinance et au développement des PME dans les pays à faible revenu.

Standard Chartered s'attache à jouer un rôle clé dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec 91% de ses actifs de financements durables dans les marchés émergents et 86% dans les économies les moins développées. Les marchés émergents sont les plus confrontés aux risques liés au changement climatique, mais ont également la plus grande opportunité de passer à des technologies à faible émission de carbone.

Les points majeurs du rapport :

- Les projets dits "verts" ont ainsi permis d'éviter l'émission de 738 998 tonnes de CO2 au cours de l'année écoulée, soit l'équivalent des émissions annuelles de 217.000 personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

-Plus de 1,3 million de personnes ont pu bénéficier de prêts accordés à des institutions de microfinance dans des pays comme le Népal, la Tanzanie et le Bangladesh. 20.000 PME venant de marchés émergents, ont eu accès à un financement, notamment en Inde, au Kenya, au Pakistan et au Sri Lanka.

-La Banque a financé la construction d'un hôpital de province dans le nord de la Zambie. Cela comprend 433 nouveaux lits d'hôpitaux, y compris des lits de soins intensifs, des installations pour les nouveau-nés, une école d'infirmières pour 240 futurs personnels soignants et une salle de repos pouvant accueillir 102 personnels soignants.

-Les prêts de Standard Chartered ont permis la construction d'une installation qui fournira de l'eau à quatre districts en Zambie, avec un bassin de 2.500 km(2) et une capacité d'approvisionnement en eau de 330.000 m3 par jour. Cette infrastructure pourra répondre à la demande hydraulique de plus de 1,7 million de personnes chaque jour.

Simon Cooper, PDG de la branche Corporate, Commercial & Institutional Banking, déclare : "Notre étude d'impact sur la finance durable met en évidence la contribution de Standard Chartered à la lutte contre le changement climatique et au financement des objectifs de développement durable de l'ONU. Son statut de banque signifie qu'elle peut participer aux financements de projets sur les marchés émergents où la demande écologique est plus forte. Par exemple, le financement de projets solaires en Inde permettra d'éviter l'émission de sept fois plus de CO2 qu'un projet de taille similaire en France."

Standard Chartered publiera son étude sur l'impact de la finance durable sur une base annuelle. La banque s'est engagée à accroître rapidement la finance durable et à augmenter les prêts dans des domaines qui répondent aux ODD, notamment le milliard de dollars de capitaux à but non lucratif déployés pour aider les clients à produire du matériel qui aidera à lutter contre le Covid19.