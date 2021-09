(Boursier.com) — Square intègre Forizons, cabinet de conseil spécialisé en "supply chain end to end". Après celle de Flow&Co en 2019, cette nouvelle acquisition vient renforcer le Domaine d'Excellence Supply chain de Square, et permet au groupe de devenir l'un des acteurs majeurs du marché en la matière.

Fondé en 2000, cabinet expert dans la performance industrielle, Forizons est notamment l'une des références actuelles du conseil en 'supply chain end to end' auprès de l'industrie aéronautique, des prestataires logistique et transport, ainsi que des acteurs majeurs du secteur du luxe.