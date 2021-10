Square annonce un partenariat avec l'incubateur de start-up STATION F

(Boursier.com) — Aujourd 'hui, Square, le pionnier des solutions de paiement et de gestion d'activité pour les entreprises de toute tailles, et STATION F, le plus grand campus de start-up au monde, ont annoncé un partenariat visant à fournir aux entrepreneurs un accès aux ressources, à l'expertise et aux API (interfaces de programmation d'applications) de Square dans le domaine du commerce et des paiements.

Grâce à ce partenariat, Square permettra aux fondateurs de STATION F de concrétiser leur vision, en proposant une série d'ateliers qui permettront à ces entrepreneurs d'approfondir leurs connaissances dans le domaine du commerce et des paiements auprès de leaders et d'experts. Les entrepreneurs auront également accès à un canal de communication dédié qui leur permettra d'entrer en contact direct avec l'équipe de la plateforme Square pour toute question ou assistance lors de la création de solutions à partir des API Square. Enfin, Square soutiendra financièrement les entrepreneurs de STATION F en leur donnant accès à des remises sur le matériel Square et à un traitement gratuit des paiements pour lancer leur activité.

Reconnu par des milliers d'entreprises dans le monde entier, Square offre tous les outils dont les vendeurs et les développeurs ont besoin pour démarrer, gérer, développer et adapter leurs activités. Les outils Square permettent aux propriétaires d'entreprises de mettre en place des solutions d'e-commerce, d'accepter les paiements par carte en personne, d'accéder plus rapidement à leurs revenus, de gérer leurs stocks et bien plus encore. Avec une suite de produits qui s'intègrent totalement les uns aux autres, Square fait gagner du temps aux entreprises, offre des solutions pour une multitude de besoins commerciaux complexes en un seul endroit, et facilite l'adaptation et la croissance en fonction de l'évolution des besoins à l'avenir.