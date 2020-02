Speedinvest lance son troisième fonds d'investissement de 190 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Speedinvest, fonds de capital-risque européen présent à Londres, Berlin, Vienne, Munich, San Francisco et désormais Paris, étend sa capacité d'investissement à 190 millions d'euros. Speedinvest a revu ses ambitions à la hausse face au fort intérêt exprimé par les investisseurs, portant l'encours à 400 millions d'euros.

À la différence des fonds de capital-risque européens classiques, gérés par leurs associés ou de petites équipes, Speedinvest compte 40 experts répartis au sein de cinq équipes d'investissement sectorielles. De plus, 20 professionnels accompagnent les entreprises du portefeuille de Speedinvest sur des problématiques telles que les ressources humaines, le growth marketing, le développement commercial et l'internationalisation, à travers l'Europe comme aux États-Unis.

Les équipes de Speedinvest gèrent des projets d'investissement de 50 KE à 1,5 ME pour des startups en phase d'amorçage opérant dans des secteurs tels que la Fintech, Deep Tech, Places de marché, Industrie Tech, Digital Health et Consumer Tech. Speedinvest fournit par ailleurs un accompagnement personnalisé aux startups de son portefeuille.

"En tant qu'ancien entrepreneur, j'ai une vision très claire de ce que les investisseurs ont à offrir aux startups. En tant qu'investisseur, il est primordial de pouvoir contribuer sur le plan opérationnel, en accompagnant les entrepreneurs. Et cela va bien au-delà du simple financement et des conseils d'administration. Notre expérience nous a prouvé que la meilleure façon d'y parvenir est d'être en contact direct avec les équipes dirigeantes des startups. Notre mission principale consiste à nous engager à leurs côtés et leur fournir les ressources nécessaires pour les accompagner à travers toute l'Europe et aux Etats-Unis" rapporte Olivier Holle, CEO de Speedinvest.

"En 2001, je suis revenu d'Allemagne pour participer au lancement de 20 Minutes, qui a donné à 4 millions de non-lecteurs l'accès quotidien à une information de qualité ; en 2009 j'ai rejoint le board de Leboncoin et accompagné sa croissance jusqu'au phénomène de société qu'il est devenu aujourd'hui. Jamais deux sans trois : l'ouverture du bureau de Speedinvest à Paris est le début d'une nouvelle aventure. En mettant au service des entrepreneurs français un modèle novateur, dans lequel l'appui capitalistique est étroitement associé à un véritable soutien opérationnel, je suis confiant dans notre capacité à enrichir durablement l'écosystème de l'amorçage en France" explique Pierre-François Marteau, Partner chez Speedinvest.

Sur les 190 millions d'euros du nouveau fonds, Speedinvest réservera 100 millions en capacité de réinvestissement... Ainsi plus de la moitié du fonds sera consacré à soutenir la croissance des startups les plus prometteuses du portefeuille. Speedinvest a d'ores et déjà investi dans plus de 10 entreprises avec ce nouveau fonds, maintenant par la même occasion sa position d'investisseur de premier rang.

Le portefeuille de Speedinvest comprend à ce jour certaines des entreprises technologiques européennes connaissant la plus forte croissance, telles que wefox (récente levée de 235 millions d'euros, série B), TIER Mobility (55 millions d'euros, série B) et Curve (50 millions d'euros, série B), ainsi que des jeunes pousses prometteuses comme CoachHub, TWAICE, Billie, TourRadar, Inkitt et Luko.

"L'expertise sectorielle et le soutien opérationnel de Speedinvest ont vraiment contribué à l'hyper croissance et à la montée en puissance rapide de Luko, lui permettant d'assumer son ambition de devenir un des leaders européens du secteur de l'assurance" note Raphael Vullierme, Fondateur et CEO de Luko.

"Speedinvest a été pour nous un partenaire plus que stratégique dès nos débuts. Ils nous ont accompagné sur notre stratégie de croissance et de marketing, et ont également joué un rôle essentiel dans notre ambition de développement à l'international" indique Julian Teicke, fondateur et CEO du groupe wefox.

"Speedinvest a joué un rôle déterminant en nous mettant en contact avec les bons investisseurs et en nous aidant à obtenir rapidement un nouveau financement substantiel" déclare Lawrence Leuschner, co-fondateur et CEO de TIER Mobility.

Les deux précédents fonds de Speedinvest ont enregistré des performances significatives. Le premier affiche un rendement brut cinq fois supérieur à son investissement de départ. Speedinvest enregistre une performance historique lui permettant de se placer dans le top 25% des fonds de capital-risque et de capital-investissement les plus performants au monde. Ainsi, l'ensemble des investisseurs historiques majeurs ont renouvelé leurs engagements et leur confiance auprès de Speedinvest. L'opération, qui sera finalisée à l'horizon du deuxième trimestre 2020, compte parmi ses principaux contributeurs le Fonds européen d'investissement (FEI), la banque ERSTE et la société américaine NEA, l'une des plus grandes sociétés de capital-risque au monde...